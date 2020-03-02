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Кузнецов — об упорном матче с «Миннесотой»: в конце сезона всем нужны очки

Кузнецов — об упорном матче с «Миннесотой»: в конце сезона всем нужны очки
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после победы над «Миннесотой Уайлд» (4:3) прокомментировал упорный характер встречи.

«Думаю, что такой упорный стиль будет встречаться всё чаще и чаще к концу сезона. Обоим командам сегодня были нужны очки. Всем сейчас будут очень нужны очки», — рассказал Кузнецов в интервью клубному телевидению «Вашингтона».

В составе победителей дублем отличился российский нападающий Александр Овечкин. Также на его счету результативная передача. Ещё по одной шайбе забросили Рихард Паник и Том Уилсон. Нападающий Илья Ковальчук отметился результативной передачей, набрав первое очко за «столичный» клуб. Форвард Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

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Это случилось. Ковальчук, Кузнецов и Овечкин сыграли вместе и забили гол.
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