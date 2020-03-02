Кузнецов: появление Ковальчука даёт возможность чередовать сочетания «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после победы над «Миннесотой Уайлд» (4:3) прокомментировал значение для состава Ильи Ковальчука, заработавшего дебютный балл в составе клуба.



«Всё было просто: я увидел, что Овечкин открыт, и отдал ему пас. Появление Ковальчука даёт нам возможность выпускать разные звенья, чередовать сочетания. Мы должны придерживаться схемы игры и выполнять задание тренера», — рассказал Кузнецов в интервью клубному телевидению «Вашингтона».



В составе победителей дублем отличился российский нападающий Александр Овечкин. Также на его счету результативная передача. Ещё по одной шайбе забросили Рихард Паник и Том Уилсон. Нападающий Илья Ковальчук отметился результативной передачей, набрав первое очко за «столичный» клуб. Форвард Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Русская тройка «Вашингтона» покоряет Америку! Первое очко Ковальчука и дубль Овечкина! Это случилось. Ковальчук, Кузнецов и Овечкин сыграли вместе и забили гол.