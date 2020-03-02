Куинн: Шестёркин чувствует себя намного лучше, на снимках нет ничего страшного

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о состоянии голкипера Игоря Шестёркина, пострадавшего в автомобильной аварии вместе с Павлом Бучневичем.



«Шестёркин чувствует себя намного лучше и уже выходил на лёд. Ему сделали несколько снимков, там нет ничего страшного. Он может вернуться в строй даже раньше, чем мы предполагали. Подобную травму нужно контролировать каждый день, однако Шестёркин действительно добился большого прогресса в выздоровлении», — цитирует тренера журналист Колин Стивенсон в своём «твиттере».



Напомним, 24 февраля Шестёркин и Бучневич попали в автомобильную аварию. Машина, которая ехала перед ними, внезапно развернулась на 180 градусов. Российские игроки избежали тяжёлых повреждений благодаря ремням безопасности, но Шестёркин сломал ребро.