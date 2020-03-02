Билялетдинов: нравится игра «Ак Барса». Квартальнов работает очень хорошо

Известный тренер Зинэтула Билялетдинов поделился мнением об игре казанского «Ак Барса» под руководством Дмитрия Квартальнова.

«Я считаю, что „Ак Барс“ играет очень хорошо. Очень активный хоккей. Очень много есть интересных моментов, розыгрышей. Это очень хорошая работа тренеров. Квартальнов работает хорошо. Это и в ЦСКА было, и в «Локомотиве». Ничего удивительного нет.



Я очень рад за Алексея Морозова, что его сейчас назначили президентом КХЛ. Считаю его серьёзным, способным, целеустремлённым парнем. У меня есть за него чувство гордости. Думаю, он справится. Хотя это будет непросто. Но он сможет это сделать. Потому что все люди вокруг будут ему помогать. Но Морозов будет работать и сам. Есть у него такая черта характера: если Морозов за что-то берётся, он это делает», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».