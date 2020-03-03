Наместников забросил первую шайбу за «Колорадо»

В Детройте (Мичиган, США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Детройт Ред Уингз» и «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:1.

Шайбу в составе «Колорадо» забросил российский нападающий Владислав Наместников. Это его первый гол в составе «Эвеланш» и второе очко — ранее он отдал голевую передачу в матче с «Каролина Харрикейнз». Всего в текущем сезоне Наместников набрал 27 (14+13) очков в 60 матчах. Ранее нападающий выступал за «Оттава Сенаторз», игроком «Колорадо» он стал 24 февраля 2020 года.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Голевую передачу Наместникову отдал другой россиянин, Валерий Ничушкин. Этот ассист стал для него 14-м в текущем сезоне.