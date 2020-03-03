Ничушкин набрал 100-е очко в НХЛ. Видео

В Детройте (Мичиган, США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей.
Один из голов в составе «Колорадо» забросил российский нападающий Владислав Наместников. Результативной передачей отметился ещё один российский форвард Валерий Ничушкин, который набрал 100-е очко в НХЛ.
Видео с голом Наместникова с передачи Ничушкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Всего за карьеру в НХЛ Ничушкин провёл 283 матча, в которых забил 35 голов и сделал 65 результативных передач. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 60 играх, забив 12 голов и сделав 14 результативных передач.
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