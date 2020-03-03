Куинн: Шестёркин может восстановиться быстро, а может поздно. Такая травма у него
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал темп восстановления российского голкипера Игоря Шестёркина. Игорь впервые принял участие в тренировке после аварии, отразив несколько проверочных бросков.
«Когда он восстановится? Это может быть быстро, а может быть поздно. Вот такая травма у него. Она очень плавающая. Всё зависит от того, как быстро он сможет восстановиться», — приводит слова Куинна клубный обозреватель Винс Меркольяно.
24 февраля Шестёркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию. Машина, которая ехала перед ними, внезапно развернулась на 180 градусов. Российские игроки избежали тяжёлых повреждений благодаря ремням безопасности, но Шестёркин сломал ребро.
Куинн: Шестёркин чувствует себя намного лучше, на снимках нет ничего страшного
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