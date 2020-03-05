Наместников забил 15-й гол в сезоне НХЛ. Видео
В Денвере на стадионе «Пепси-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Анахайм Дакс». На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче – 1:1.
За «Колорадо» гол забил российский нападающий Владислав Наместников. Результативными передачами отметились Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског.
Видео с голом Владислава Наместникова можно посмотреть на официальном сайте «Яндекс Эфира».
Наместников забил 15-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Теперь на его счету 28 (15+13) очков, которые он набрал в 61 матче. Всего за карьеру в НХЛ Наместников провёл 421 матч, в которых забил 81 гол и сделал 105 результативных передач.
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