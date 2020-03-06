Куинн: все видят в календаре «Вашингтон» и думают: «Тут мы проиграем». Кроме «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ).
«Мы себя не жалели, наоборот, чувствовали радость и оптимизм от игры. Все смотрят календарь, видят «Вашингтон» и думают: «Ну, тут мы проиграем». А у нас нет таких мыслей. Мы идём от матча к матчу, и если мы готовы играть с правильным настроем, с правильной целью, то у нас есть шанс выиграть.
Игра Мики? Такому сложно что-то противопоставить. Он быстро сделал хет-трик и не останавливался. Присаживайтесь, смотрите и наслаждайтесь, потому что это была невероятная игра как для него, так и для нас, потому что мы выиграли матч такого масштаба, в котором были взлёты и падения», — сказал Куинн в эфире клубного телевидения.
В составе победителей пять голов забил шведский нападающий Мика Зибанеджад. Шведский форвард стал вторым игроком в истории НХЛ, кому удалось в одном матче забросить четыре шайбы в основное время, после чего принести команде победу в овертайме. Мика повторил достижение Сергея Фёдорова 24-летней давности. Примечательно, что Фёдоров 26 декабря 1996 года аналогичным образом огорчил именно «Кэпиталз».
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