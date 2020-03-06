Панарин: Зибанеджад — элитный игрок. Почему вы в нём сомневаетесь?

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ) поделился мнением об игре Мики Зибанеджада, оформившего пента-трик.

«Невероятная игра для него и для всех нас. Он прекрасный игрок с огромным талантом и много для нас значит. Когда я на льду вместе с ним, то просто наслаждаюсь. Не знаю, что думают остальные, но я знаю, что Мика – элитный игрок. Мы все это знаем. Почему вы в нём сомневаетесь?» — сказал Панарин после матча.

Оформивший ассистентский хет-трик Панарин стал одним из главных героев матча. Причём все передачи россиянина были первыми. Дважды Артемий помог отличиться Зибанеджаду, а ещё однажды вывел на голевой бросок Тони Деанджело.

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