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Куинн: Шестёркин сыграет с «Далласом», он заслужил возможность вновь проявить себя

Куинн: Шестёркин сыграет с «Далласом», он заслужил возможность вновь проявить себя
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что в следующем матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» ворота команды будет защищать Игорь Шестёркин.

«С «Далласом» сыграет Шестёркин. Думаю, Игорь заслужил возможность вновь проявить себя после того, как долго отсутствовал в составе. У него была отличная серия до травмы. Я ожидал, независимо от результата его первой игры после возвращения, что он выйдет немного «заржавевшим», — приводит слова Куинна журналист Винс Меркольяно в «Твиттере».

Напомним, Игорь впервые в карьере пропустил пять шайб в матче НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз», отразив 18 бросков из 23. После второго периода он был заменён на Хенрика Лундквиста, отразившего все пять бросков. Шестёркин впервые в карьере не доиграл матч до конца на уровне НХЛ.

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