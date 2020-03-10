Петерссон: со «Спартаком» идёт жёсткое противостояние, главное – сохранить победный дух
Нападающий московского «Динамо» Андре Петерссон поделился мнением о серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком» (2-2).
«Противостояние идёт очень жёсткое – игроки обеих команд не жалеют себя. Мы ожидали, что будет сложно, но, к сожалению, некоторые ошибки не позволили нам удержать преимущество в серии, завоёванное по итогам первых двух матчей. Но главное – сохранить победный дух и показывать свой лучший хоккей. Тогда победы придут», – приводят слова Петерссона «Известия».
Первые два матча серии остались за командой Владимира Крикунова. В домашних матчах подопечные Олега Знарка смогли восстановить равновесие. Пятый матч московского дерби состоится сегодня, 10 марта, на домашнем льду бело-голубых.
Дерби Москвы продлится семь матчей? «Спартак» и «Динамо» начнут всё заново
«Спартак» снова обыграл московское «Динамо» и сравнял счёт в противостоянии. Теперь серия пойдёт до двух побед.
Читайте также
- 10 марта 2020
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:11
-
11:57
-
11:38
-
11:21
-
11:01
-
10:47
-
10:31
-
10:15
-
10:00
-
09:37
-
09:13
-
09:04
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
07:50
-
07:35
-
07:27
-
07:23
-
07:14
-
06:55
-
06:30
-
06:28
-
06:12
-
06:08
-
06:02
-
05:54
-
05:12
-
04:41
-
04:26
-
03:38
-
03:21
Партнерский контент