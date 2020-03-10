Петерссон: со «Спартаком» идёт жёсткое противостояние, главное – сохранить победный дух

Нападающий московского «Динамо» Андре Петерссон поделился мнением о серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком» (2-2).

«Противостояние идёт очень жёсткое – игроки обеих команд не жалеют себя. Мы ожидали, что будет сложно, но, к сожалению, некоторые ошибки не позволили нам удержать преимущество в серии, завоёванное по итогам первых двух матчей. Но главное – сохранить победный дух и показывать свой лучший хоккей. Тогда победы придут», – приводят слова Петерссона «Известия».

Первые два матча серии остались за командой Владимира Крикунова. В домашних матчах подопечные Олега Знарка смогли восстановить равновесие. Пятый матч московского дерби состоится сегодня, 10 марта, на домашнем льду бело-голубых.