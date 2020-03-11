Куинн: сказал Зибанеджаду, что устал давать интервью о нём
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (4:2) прокомментировал продолжение голевой серии форварда Мики Зибанеджада. Шведский нападающий отличился в пятом матче кряду.
«Как приятно наблюдать за тем, как Мика играет и прогрессирует. Мы очень много говорили о нём, когда он забил пять голов. На следующий день я даже сказал ему, что устал давать интервью о нём. Но если он продолжит забивать, я буду говорить про Мику, пока не посинеет лицо», — сказал Куинн.
Нападающий «Рейнджерс» забил гол, благодаря чему стал пятым игроком, забросившим 40 шайб в этом сезоне НХЛ. Шведский форвард занимает пятое место в снайперской гонке, являясь лучшим снайпером в своей команде.
Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад стал пятым игроком, забросившим 40 шайб в этом сезоне НХЛ
«Хлебушек всегда видит тебя!» Панарин отдал великолепный пас уже на 18-й секунде матча
Россияне были в ударе. Шестёркин одержал юбилейную победу, а Гурьянов подрался и завалил соперника.
Читайте также
- 11 марта 2020
-
10:10
-
09:57
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
08:45
-
08:34
-
08:25
-
08:00
-
07:49
-
07:25
-
07:04
-
06:52
-
06:46
-
06:27
-
06:17
-
06:04
-
05:47
-
05:27
-
04:41
-
04:32
-
04:22
-
04:14
-
02:42
-
00:00
- 10 марта 2020
-
23:57
-
23:41
-
23:26
-
23:19
-
23:10
-
23:08
-
22:57
-
22:50
-
22:45
-
22:41
Партнерский контент