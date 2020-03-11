Куинн: сказал Зибанеджаду, что устал давать интервью о нём

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (4:2) прокомментировал продолжение голевой серии форварда Мики Зибанеджада. Шведский нападающий отличился в пятом матче кряду.

«Как приятно наблюдать за тем, как Мика играет и прогрессирует. Мы очень много говорили о нём, когда он забил пять голов. На следующий день я даже сказал ему, что устал давать интервью о нём. Но если он продолжит забивать, я буду говорить про Мику, пока не посинеет лицо», — сказал Куинн.

Нападающий «Рейнджерс» забил гол, благодаря чему стал пятым игроком, забросившим 40 шайб в этом сезоне НХЛ. Шведский форвард занимает пятое место в снайперской гонке, являясь лучшим снайпером в своей команде.

Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад стал пятым игроком, забросившим 40 шайб в этом сезоне НХЛ