В магнитогорском «Металлурге» не планируют вводить должность генерального менеджера
Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что в уральском клубе не планируют вводить должность генерального менеджера.
«Главным тренером «Металлурга» продолжит работать Илья Воробьёв. Что касается его помощников, то пока ничего не скажу. Будем обсуждать этот вопрос с Воробьёвым и президентом клуба Виктором Филипповичем Рашниковым.
Дополнительной должности генерального менеджера в «Металлурге» вводиться не будет. У нас уже есть большая связка менеджеров и людей, которые занимаются формированием команды», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее Ласьков сообщил «Чемпионату» об уходе из клуба канадских нападающих Эрика О'Делла и Брэндона Козуна.
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Главный тренер уральцев Илья Воробьёв сохранил свой пост и будет собирать новую команду.
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