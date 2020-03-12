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В магнитогорском «Металлурге» не планируют вводить должность генерального менеджера

В магнитогорском «Металлурге» не планируют вводить должность генерального менеджера
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что в уральском клубе не планируют вводить должность генерального менеджера.

«Главным тренером «Металлурга» продолжит работать Илья Воробьёв. Что касается его помощников, то пока ничего не скажу. Будем обсуждать этот вопрос с Воробьёвым и президентом клуба Виктором Филипповичем Рашниковым.

Дополнительной должности генерального менеджера в «Металлурге» вводиться не будет. У нас уже есть большая связка менеджеров и людей, которые занимаются формированием команды», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее Ласьков сообщил «Чемпионату» об уходе из клуба канадских нападающих Эрика О'Делла и Брэндона Козуна.

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