Провал «Магнитки» — не случайность. Теперь тут точно начнётся перестройка

«Металлург» второй год подряд вылетает в первом раунде Кубка Гагарина. В прошлом году команда тогда ещё Йозефа Яндача не справилась с «Салаватом Юлаевым» (2-4), а на этот раз уральцы уступили «Барысу» (1-4). Сезон-2019/2020 «металлурги» тоже начали под руководством чешского специалиста, но уже 6 сентября 2019 года Яндач был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

Однако одним увольнением пана Йозефа всё не ограничилось. Дело в том, что магнитогорцы, обладая огромным бюджетом, совершили ряд не слишком обдуманных подписаний, серьёзно загрузив свою платёжку возрастными и дорогостоящими игроками. Подписывал хоккеистов и формировал состав на сезон на тот момент первый вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин. Именно он отправился на выход вслед за Яндачем, когда у президента «Магнитки» Виктора Рашникова лопнуло терпение.



На пост Величкина назначили Сергея Ласькова, а непосредственное руководство командой, включая селекционные вопросы, возложили на Илью Воробьёва. Человека, давно знакомого с магнитогорской спецификой, завоёвывавшего с уральцами два Кубка Гагарина и учившегося тренерским азам у своего знаменитого отца, а также у североамериканских специалистов Майка Кинэна и Пола Мориса.

Сменивший Величкина. Первое интервью с новым вице-президентом «Металлурга» Сергей Ласьков – о своих задачах в «Магнитке», проблемах команды, отношении к Илье Воробьёву и приглашении генерального менеджера.

Учитывая, что деньги в «Магнитке» тратили нерационально, а команда была собрана с явными ошибками, Воробьёву и новому менеджменту пришлось с ходу браться за работу и резать по живому. В «Магнитке» расстались с Буйницким, Постмой, Галузиным, Паршиным. Эти игроки, получавшие большие зарплаты, ничем себя так и не проявили. Учитывая, что в скором времени клубам КХЛ предстоит умещаться в жёсткий потолок зарплат, держать таких хоккеистов не было смысла.



Вообще же омолаживать и перестраивать команду нужно было сразу после финала Кубка Гагарина 2017 года, когда «металлурги» уступили СКА в пяти матчах. Ведь разъехалась, по сути, вся «серебряная» «Магнитка» – Сёмин, Зарипов, Ли, Антипин, Береглазов.



Изменения, в том числе и омоложение коллектива, назревали давно. Коробкин, Авраменко – этих ребят можно было смело подключать к первой команде уже в прошлом году. Но никаких реформ и попыток перестроиться предпринято не было. Величкин после провала продолжил верить в Яндача. Теперь мы видим, к чему привела политика прошлого менеджмента.



Спрашивать с Ильи Воробьёва сиюминутно неправильно и ошибочно. Бывший главный тренер СКА и сборной России не волшебник, который может всё моментально исправить, придя на старое хозяйство. К слову, у Ильи Петровича ещё год действующего контракта с уральцами. Руководство клуба доверят специалисту. Уже официально объявлено, что к следующему сезону готовить «Магнитку» будет именно Воробьёв. Ему же вместе с руководством заниматься строительством новой команды. Нынешний состав двукратных обладателей Кубка Гагарина ожидают серьёзные изменения.

«Голыми руками в КХЛ уже никого не возьмёшь». Воробьёв – о «Металлурге» Главный тренер уральцев Илья Воробьёв рассказал, в каких компонентах прибавила команда, которая при Йозефе Яндаче была вне зоны плей-офф.

Нам стало известно, что из легионеров планируют предложить новый контракт нападающему Деннису Расмуссену (33, 10+23) очка в регулярном чемпионате. В плей-офф швед не смог сыграть из-за полученных сотрясений и головных болей. Рисковать здоровьем скандинава, хорошо выступившего в регулярном чемпионате, не стали. Кроме того, в клубе довольны чехом Андреем Нестрашилом (24, 13+11) очков в регулярке и (2, 2+0) в плей-офф.

С Брэндоном Козуном, Эриком О'Деллом и Томашем Филиппи будут расставаться. И если Филиппи брали на «сдачу» от расторжений Галузина и Паршина, то на Козуна и О'Делла с их высокими запросами и постоянными травмами приходилось тратить серьёзные деньги. Отдачи же практически не было. Эрик так и не вышел на свой уровень после перелома ноги, а на игре Брэндона сказался вырезанный по ходу сезона аппендицит. Филиппи же мучился с мениском, да и вообще провёл плей-офф слабо.



Кстати, едва ли не половина команды (те, кто смог выйти на лёд) играла плей-офф с «Барысом» на уколах. Не от хорошей жизни Воробьёв ставил в центр нападения защитника Матушкина. Травмы – одна из главных проблем «Магнитки» образца сезона-2019/2020. Болячки постоянно преследовали команду на протяжении всего чемпионата, а лазарет «металлургов» был в буквальном смысле слова переполнен.

Илья Воробьев (слева) Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Отдельно стоит сказать про российских игроков. Так, буквально провалился в плей-офф дорогостоящий защитник Виктор Антипин (зарплата 125 млн руб. в год). В пяти играх у Антипина ноль баллов за результативность при показателе полезности «-7». Это, конечно, очень слабо. Неважные показатели у Береглазова (0, «-4») и Яковлева (0, «-3»). У обоих тоже по пять игр. Контракт Береглазова заканчивается 30 апреля 2020 года, у Антипина и Яковлева соглашения действуют ещё следующий год. Лучшим же среди защитников в плей-офф стал, внимание, отыгравши пять матчей 21-летний Артём Минулин (3, 1+2, «+3»), получающий по хоккейным меркам копейки.



Явно не вписался в магнитогорскую систему нападающий Андрей Локтионов, который плох в силовой борьбе. Играть только на чистых шайбах в современном хоккее нельзя. С Локтионовым не будут подписывать нового контракта. Пропустил плей-офф из-за травмы защитник Иван Верещагин. Он – ограниченно свободный агент, но в случае хороших предложений «Магнитка» наверняка с ним попрощается.

«Магнитка» снова становится силой. Что удалось исправить Воробьёву Наконец-то в Магнитогорске появляется командная игра, а игроки понимают, что от них требуют.

Не на своём уровне сыграл вратарь Василий Кошечкин. По сути, именно ошибка олимпийского чемпиона Пхёнчхана в овертайме третьего матча серии с «Барысом» стала роковой для «Металлурга». Отдельный разговор про Сергея Мозякина. Капитан уральцев стал самым результативным игроком своей команды в плей-офф (5, 2+3, «-1»), но сил у ветерана на длительную дистанцию не хватает. Посмотрим, чем закончатся переговоры относительно будущего Сергея в клубе.



Воробьёву же в сложившейся ситуации хочется пожелать терпения. Оно Илье Петровичу, особенно учитывая грядущую в «Магнитке» перестройку, точно понадобится. В профессионализме же этого тренера сомнений нет.