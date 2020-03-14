НХЛ рекомендовала клубам не активировать пункт по удержанию части зарплат во время паузы

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, как клубы будут платить игрокам во время приостановки регулярного чемпионата из-за коронавируса.

Коллективное соглашение даёт владельцам клубов возможность договориться о снижении зарплаты игрокам в том случае, если лига берёт паузу по независящим от неё причинам. Если договоренность не достигнута, сумма зарплаты может быть определена нейтральным арбитражем.

«Этот параграф позволяет клубам удерживать часть зарплаты игроков при текущих обстоятельствах, но мы посоветовали им не полагаться на это и платить игрокам в соответствии с коллективным соглашением и контрактами», – приводит слова Дэйли ESPN.



По действующим соглашениям, клубы должны выполнить игрокам три платежа.