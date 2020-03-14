Минниханов — о матчах без зрителей в Казани: никакой угрозы в Татарстане нет. Это защита

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании 14 марта рассказал о санитарно-эпидемиологическом режиме, который введён в республике до 15 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
«Никакой угрозы у нас в республике пока нет. Это защита. Мы делаем всё, чтобы этой угрозы не было. Люди должны четко понимать, что в республике мы все эти вопросы контролируем. Но если мы внешний периметр на выезде и въезде не будем контролировать, то можем оказаться в сложной ситуации.
По спортивным мероприятиям, к сожалению, даже в КХЛ приняли решение играть без зрителей. Это делается только в интересах наших людей. Никаких других нет. Да, это может быть не совсем комфортно: любимая команда, любимый спортсмен. Но здоровье людей важнее. Ты не только себя ставишь под угрозу, но и свою семью, окружение. Особое внимание надо обратить на детей. Они до конца всего не понимают. Мы должны соблюдать меры предосторожности», – приводит слова Минниханова «Спорт Бизнес Online».
«Ак Барс» во втором раунде плей-офф начнёт «зелёное дерби» с уфимским «Салаватом Юлаевым» на домашнем льду. Матчи запланированы на 18 и 20 марта. Также Казань может принять пятую и седьмую игры серии, если до них дойдёт дело.
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