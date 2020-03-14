«Йокерит» снялся с плей-офф. КХЛ заявляла, что это «неверная информация»

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» официально отказался от дальнейшего участия в плей-офф и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. Ранее данную новость сообщил «Чемпионат». По информации нашего издания, письмо от «Йокерита» пришло в лигу утром 14 марта.
Тем не менее КХЛ попыталась опровергнуть информацию, отправив в СМИ специальное заявление следующего содержания: «Информация неверная, „Йокерит“ не отказывался от дальнейшего участия в розыгрыше плей-офф. Лига ведет консультации со всеми клубами и всеми заинтересованными сторонами, мониторит ситуацию в режиме 24/7. Об итоговых решениях КХЛ в обязательном порядке официально оповестит СМИ и болельщиков».
Через несколько часов «Йокерит» официально подтвердил отказ от участия в плей-офф.
- 14 марта 2020
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