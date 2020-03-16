«Александр Михайлович покупает всё, что можно». Овечкин с женой закупились продуктами

Анастасия, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, записала на видео, как они с мужем закупаются продуктами в одном из магазинов в США.

В Северной Америке наблюдается большой ажиотаж на продукты питания из-за пандемии коронавируса. 13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации.



«Третий день подряд у нас такие вот закупки. Александр Михайлович покупает всё, что можно. В общем, всё необходимое есть точно», — прокомментировала видео Анастасия.

Видео доступно на «Чемпионате».

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления сегодня, 12 марта.