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«Александр Михайлович покупает всё, что можно». Овечкин с женой закупились продуктами

«Александр Михайлович покупает всё, что можно». Овечкин с женой закупились продуктами
Хоккей / НХЛ 0

Анастасия, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, записала на видео, как они с мужем закупаются продуктами в одном из магазинов в США.

В Северной Америке наблюдается большой ажиотаж на продукты питания из-за пандемии коронавируса. 13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации.

«Третий день подряд у нас такие вот закупки. Александр Михайлович покупает всё, что можно. В общем, всё необходимое есть точно», — прокомментировала видео Анастасия.

Видео доступно на «Чемпионате».

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления сегодня, 12 марта.

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