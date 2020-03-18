«Питтсбург» заключил контракт с племянником обладателя Кубка Стэнли Жигера
«Питтсбург Пингвинз» заключил контракт новичка с защитником Кэмом Ли, сообщается на официальном сайте клуба. Контракт рассчитан на два сезона. Зарплата игрока, согласно порталу CapFriendly, составит $ 925 тыс.
23-летний канадец не был задрафтован клубами НХЛ, а последние четыре сезона провёл в NCAA, где выступал за команду университета Западного Мичигана. В этом сезоне провёл 26 матчей, в которых забросил 3 шайбы и сделал 18 результативных передач при показателе полезности «+11» и 25 минутах штрафного времени.
Примечательно, что Ли приходится племянником бывшему вратарю, обладателю Кубка Стэнли 2007 года Жану-Себастьяну Жигеру. Двоюродным братом Кэма является форвард системы «Чикаго Блэкхоукс» Александр Фортен.
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