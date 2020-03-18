Жена Овечкина: закупили столько продуктов, потому что не собираемся выходить в магазины
Настасья Шубская, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировала большие семейные закупки.
«Друзья, очень много вопросов про наше отношение к вирусу, зачем мы закупили столько продуктов и так далее. Объясняю в этом посте. Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, не будем выходить в общественные места, в том числе в продуктовые магазины! Это лишние риски, а в моём положении приходится думать не только о себе! Поэтому будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома: готовить различные блюда, смотреть фильмы, читать, обустраивать детскую.Так что никакой паники, скоро всё будет как прежде», — написала Шубская в «Инстаграме».
«Александр Михайлович покупает всё, что можно». Овечкин с женой закупились продуктами
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