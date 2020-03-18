Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Жена Овечкина: закупили столько продуктов, потому что не собираемся выходить в магазины

Жена Овечкина: закупили столько продуктов, потому что не собираемся выходить в магазины
Хоккей / НХЛ 0

Настасья Шубская, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировала большие семейные закупки.

«Друзья, очень много вопросов про наше отношение к вирусу, зачем мы закупили столько продуктов и так далее. Объясняю в этом посте. Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, не будем выходить в общественные места, в том числе в продуктовые магазины! Это лишние риски, а в моём положении приходится думать не только о себе! Поэтому будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома: готовить различные блюда, смотреть фильмы, читать, обустраивать детскую.Так что никакой паники, скоро всё будет как прежде», — написала Шубская в «Инстаграме».

«Александр Михайлович покупает всё, что можно». Овечкин с женой закупились продуктами
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020