«Не отставай, спортсменка». Ковальчук тренируется с женой на свежем воздухе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук записал ролик, в котором показал, как поддерживает форму во время вынужденной паузы в НХЛ из-за пандемии коронавируса. Россиянин вместе с женой устроили пробежку на свежем воздухе.



«Не отставай, спортсменка», — подбодрил супругу во время тренировки Ковальчук.

Видео доступно на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Начинал сезон российский форвард в «Лос-Анджелес Кингз», продолжал в «Монреаль Канадиенс», а теперь является игроком «Вашингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.