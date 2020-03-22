Илья Ковальчук исполнил модный танец с детьми
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук исполнил модный танец с детьми на пляже. Напомним, Ковальчук перешёл в стан «столичных» из «Монреаль Канадиенс».
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«Спартак» получил за него около $ 100 тыс. Тогда клубы НХЛ ещё платили за переход игроков.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва в сезоне неизвестны.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 11 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс. В России по состоянию на 21 марта насчитывается 306 заражённых.
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