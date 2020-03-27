«Колорадо» продлил контракт с защитником Макдональдом
«Колорадо Эвеланш» продлил контракт с защитником Джейкобом Макдональдом, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение американского защитника с клубом рассчитано на два года.
27-летний защитник в двух матчах Национальной хоккейной лиги отправил в ворота соперника одну шайбу, но сделал это, выступая за «Флориду Пантерз». В нынешнем сезоне игрок защищал цвета фарм-клуба «Эвеланш» — «Колорадо Инглз», за который провёл 56 матчей, забив 16 голов и сделав 26 результативных передач.
«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка.
Ранее сообщалось, что «Колорадо» продлил контракт с нападающим Ти Джей Тайнэном.
Сейчас сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Колорадо» подтвердил положительный тест игрока клуба на коронавирус
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