«Колорадо» продлил контракт с защитником Макдональдом

«Колорадо Эвеланш» продлил контракт с защитником Джейкобом Макдональдом, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение американского защитника с клубом рассчитано на два года.

27-летний защитник в двух матчах Национальной хоккейной лиги отправил в ворота соперника одну шайбу, но сделал это, выступая за «Флориду Пантерз». В нынешнем сезоне игрок защищал цвета фарм-клуба «Эвеланш» — «Колорадо Инглз», за который провёл 56 матчей, забив 16 голов и сделав 26 результативных передач.

«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» продлил контракт с нападающим Ти Джей Тайнэном.

Сейчас сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.