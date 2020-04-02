Карандин — о КХЛ: надо помогать своим регионам, а не вырезать их с хоккейной карты

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин прокомментировал отказ приморского «Адмирала» от участия в следующем сезоне КХЛ.
«Очень сильно огорчился из-за того, что «Адмирал» решил покинуть КХЛ. Да, тревожные сигналы из Владивостока поступали — например, шли постоянные перестановки в руководстве, в том числе из-за дисквалификаций со стороны лиги. Но никто и не предполагал, что «Адмирал» откажется от выступления в КХЛ. На мой взгляд, это эмоциональное и сомнительное решение. В прошедшем сезоне «Адмирал» сделал шаг вперед. Практически всю осень команда была в пятёрке на Востоке и в десятке в КХЛ, наконец-то было обращено особое внимание на школу, вернулся во Влладивосток клуб МХЛ «Тайфун». Всё это требовало средств — и они благодаря поддержке губернатора выделялись. А теперь получается, что многое было потрачено впустую.
В последние годы у КХЛ политики, на мой взгляд, не просматривается, чему свидетельством драматичная ситуация с новокузнецким «Металлургом» и «Ладой». Теперь КХЛ откатилась ещё дальше — и уже не она исключает клубы, а из неё клубы выходят. И показательно то, что решение «Адмирала» стало для лиги сюрпризом. Сейчас самое главное — не потерять хоккейный Владивосток. Пусть «Адмирал», если кризис продолжится, проведет сезон в ВХЛ, но КХЛ, уверен, должна держать под «Адмирал» живое место. И делать все возможное для его возвращения в элиту. Также сейчас КХЛ очень важно поддержать Дальний Восток в целом. Не только «Адмирал», но и «Амур», где лучшая хоккейная школа в регионе и где выстроена вся хоккейная вертикаль.
Лига возится с иностранными клубами — например, жертвует своими интересами из-за Китая, а её плей-офф первыми покидают финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». Всё это финансовые потери, удар по авторитету лиги. Зато о российские клубы у нас иногда просто вытирают ноги. Тот календарь, который был в этом сезоне у «Амура» с «Адмиралом», иначе как экстремальным не назову. И вообще мы спокойно теряем свои хоккейные центры — например, Новокузнецк, теперь те же ошибки можем повторить с Дальним Востоком. Надо помогать своим регионам, а не вырезать их с хоккейной карты!» — цитирует Карандина Russia-Hockey.
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