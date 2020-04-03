Квартальнов — о проведении плей-офф КХЛ в августе: это будет не тот Кубок Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал слова члена совета директоров КХЛ и СКА Александра Медведева, который предложил провести плей-офф в августе.
«Наверное, это будет уже не Кубок Гагарина, который должен включать в себя четыре раунда. Когда доходишь до финала, иногда получается, что сказываются другие моменты. Победить могут даже не те, у кого состав сильнее, а где меньше травматизм и усталость.
Мы можем сделать какую-то копию. Но поверьте, это будет не тот Кубок Гагарина, который был всегда. Это моё личное мнение», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».
Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» обыграли «Нефтехимик» со счётом 4-0.
- 3 апреля 2020
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