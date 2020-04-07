Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 7 апреля
В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 7 апреля.
2010 год. ХК МВД — «Локомотив» — 0:4 (пятый матч серии)
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
07 апреля 2010, среда. 19:30 МСК
ХК МВД
Московская область
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Галимов – 13:04' (5x5) 0:2 Гуськов (Ткаченко) – 32:48' (5x3) 0:3 Михнов (Королёв) – 43:51' (5x5) 0:4 Калянин (Галимов, Чурилов) – 55:42' (5x5)
«Локомотив» уверенно победил соперника, «сухарь» оформил Георгий Гелашвили.
2014 год. «Салават Юлаев» — «Металлург» — 4:0 (третий матч серии)
КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
07 апреля 2014, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Пильстрём (Кольцов, Мирнов) – 03:51' (5x4) 2:0 Слепышев (Кулда, Степанов) – 45:28' (5x5) 3:0 Пильстрём (Зубарев, Кольцов) – 46:08' (5x4) 4:0 Заборски (Вишневский, Прошкин) – 54:22' (5x4)
Уфимцы провели мощный третий период, на ноль отыграл голкипер Андрей Василевский.
2015 год. ЦСКА — СКА — 2:3 (седьмой матч серии)
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 7-й матч
07 апреля 2015, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ковальчук (Торесен, Мортенссон) – 11:20' (5x5) 0:2 Дадонов (Панарин) – 27:33' (5x5) 1:2 А. Радулов (Стась, Григоренко) – 36:07' (5x5) 2:2 Да Коста (Григоренко, Бондарев) – 39:13' (5x5) 2:3 Торесен (Белов, Чудинов) – 50:41' (5x5)
Петербургский клуб выбил ЦСКА из плей-офф, отыгравшись со счёта 0-3 в серии.
2016 год. ЦСКА — «Металлург» — 5:1 (первый матч серии)
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
07 апреля 2016, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Мозякин (Коварж) – 03:08' (5x5) 1:1 Андронов (Пильстрём) – 21:41' (5x5) 2:1 А. Радулов (Яльмарссон, Да Коста) – 30:06' (5x4) 3:1 Ожиганов (Любимов, А. Радулов) – 35:43' (5x4) 4:1 Зайцев (Да Коста, Сергеев) – 53:36' (5x5) 5:1 Денисов (Зайцев) – 55:23' (5x4)
«Армейский» клуб начал с победы финальную серию Кубка Гагарина.
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