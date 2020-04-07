Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 7 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 7 апреля.



2010 год. ХК МВД — «Локомотив» — 0:4 (пятый матч серии)

«Локомотив» уверенно победил соперника, «сухарь» оформил Георгий Гелашвили.



2014 год. «Салават Юлаев» — «Металлург» — 4:0 (третий матч серии)

Уфимцы провели мощный третий период, на ноль отыграл голкипер Андрей Василевский.



2015 год. ЦСКА — СКА — 2:3 (седьмой матч серии)

Петербургский клуб выбил ЦСКА из плей-офф, отыгравшись со счёта 0-3 в серии.



2016 год. ЦСКА — «Металлург» — 5:1 (первый матч серии)

«Армейский» клуб начал с победы финальную серию Кубка Гагарина.