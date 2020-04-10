Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 10 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 10 апреля.

2009 год. «Локомотив» — «Ак Барс» — 2:3 ОТ (шестой матч серии)

В овертайме Нико Капанен ворвался в зону «Локомотива», сделал передачу Юкке Хентунену, и тот неотразимо бросил прямо под перекладину. Счёт в финале Кубка Гагарина стал 3-3.

2010 год. «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:1 (шестой матч серии)

Шайба Ильи Никулина, заброшенная за пять минут до конца третьего периода, вывела команду Зинэтулы Билялетдинова в финал чемпионата.

2014 год. «Лев» Прага — «Локомотив» — 3:2 (пятый матч серии)

«Лев» одержал победу в пятом матче и выиграл серию со счётом 4-1. Пражская команда впервые в истории стала финалистом Кубка Гагарина.

2017 год. «Металлург» Мг — СКА — 3:1 (второй матч серии)

Голкипер хозяев Василий Кошечкин совершил 43 сейва, а игроки «Металлурга» заблокировали 31 бросок. Такая самоотверженная игра позволила хозяевам победить. У победителей отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала, а петербуржцы ответили шайбой Вадима Шипачёва. Счёт в серии стал 1-1.