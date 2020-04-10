Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 10 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 10 апреля.
2009 год. «Локомотив» — «Ак Барс» — 2:3 ОТ (шестой матч серии)
В овертайме Нико Капанен ворвался в зону «Локомотива», сделал передачу Юкке Хентунену, и тот неотразимо бросил прямо под перекладину. Счёт в финале Кубка Гагарина стал 3-3.
2010 год. «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:1 (шестой матч серии)
Шайба Ильи Никулина, заброшенная за пять минут до конца третьего периода, вывела команду Зинэтулы Билялетдинова в финал чемпионата.
2014 год. «Лев» Прага — «Локомотив» — 3:2 (пятый матч серии)
«Лев» одержал победу в пятом матче и выиграл серию со счётом 4-1. Пражская команда впервые в истории стала финалистом Кубка Гагарина.
2017 год. «Металлург» Мг — СКА — 3:1 (второй матч серии)
Голкипер хозяев Василий Кошечкин совершил 43 сейва, а игроки «Металлурга» заблокировали 31 бросок. Такая самоотверженная игра позволила хозяевам победить. У победителей отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала, а петербуржцы ответили шайбой Вадима Шипачёва. Счёт в серии стал 1-1.
- 10 апреля 2020
-
09:00
-
07:42
-
07:29
-
04:04
-
00:55
-
00:30
-
00:19
-
00:01
- 9 апреля 2020
-
23:38
-
22:58
-
22:50
-
22:00
-
21:48
-
21:36
-
21:28
-
21:10
-
21:01
-
20:51
-
20:40
-
20:10
-
19:50
-
19:42
-
19:26
-
19:00
-
18:30
-
18:14
-
18:02
-
17:51
-
17:27
-
16:45
-
16:07
-
15:55
-
15:30
-
15:16
-
14:50