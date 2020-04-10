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Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 10 апреля

Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 10 апреля
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 10 апреля.

2009 год. «Локомотив» — «Ак Барс» — 2:3 ОТ (шестой матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал. 6-й матч
10 апреля 2009, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Морозов (Зарипов, Мортенссон) – 19:40' (5x5)   1:1 Иргл (Яшин, Вашичек) – 44:42' (5x5)   2:1 Михнов – 45:45' (5x5)   2:2 Зарипов (Морозов, Первышин) – 48:02' (5x5)   2:3 Хентунен (Капанен) – 61:07' (4x4)

В овертайме Нико Капанен ворвался в зону «Локомотива», сделал передачу Юкке Хентунену, и тот неотразимо бросил прямо под перекладину. Счёт в финале Кубка Гагарина стал 3-3.

2010 год. «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:1 (шестой матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч
10 апреля 2010, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Песонен (Иммонен, Кукумберг) – 11:24' (5x5)   1:1 А. Радулов (Григоренко, Торесен) – 38:12' (5x5)   2:1 Никулин (Капанен, Морозов) – 55:07' (5x4)

Шайба Ильи Никулина, заброшенная за пять минут до конца третьего периода, вывела команду Зинэтулы Билялетдинова в финал чемпионата.

2014 год. «Лев» Прага — «Локомотив» — 3:2 (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
10 апреля 2014, четверг. 21:00 МСК
Лев
Прага
Окончен
3 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Ржепик (Накладал, Капанен) – 10:45' (5x5)   2:0 Азеведу (Капанен) – 15:31' (5x4)   2:1 Плэтт (Редлихс М., Капустин) – 16:51' (5x5)   3:1 Бирнер (Ржепик, Капанен) – 25:56' (5x5)   3:2 Плэтт (Плотников, Васильев) – 37:05' (5x5)

«Лев» одержал победу в пятом матче и выиграл серию со счётом 4-1. Пражская команда впервые в истории стала финалистом Кубка Гагарина.

2017 год. «Металлург» Мг — СКА — 3:1 (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
10 апреля 2017, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Коварж (Ли) – 07:20' (5x4)   1:1 Шипачёв (Ковальчук, Гусев) – 11:40' (5x4)   2:1 Калетник (Осала) – 37:17' (4x5)   3:1 Сантала (Тимкин, Бирюков) – 58:49' (en)

Голкипер хозяев Василий Кошечкин совершил 43 сейва, а игроки «Металлурга» заблокировали 31 бросок. Такая самоотверженная игра позволила хозяевам победить. У победителей отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала, а петербуржцы ответили шайбой Вадима Шипачёва. Счёт в серии стал 1-1.

«Магнитка» гнулась, но не сломалась и сравняла счёт в серии со СКА
СКА имел преимущество в течение всего матча, но «Магнитка» выстрадала победу и сравняла счёт в серии, которая переезжает в Санкт-Петербург.
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