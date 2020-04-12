Отец Набокова: за океаном на твои заслуги никто и не посмотрит. Всё делается через агентов

Виктор Набоков, отец знаменитого российского голкипера Евгения Набокова, поделился мнением о шансах нападающего «Барыса» Никиты Михайлиса заиграть в НХЛ.
«Убеждён, за океаном на твои заслуги никто даже и не посмотрит. Нужно приходить и доказывать. Если докажешь, то играешь, а если нет — поедешь домой. Там же мельница, где всех перемололи, а тех, кто не подошёл, выбросили. Если из 100 человек 10 игроков подойдёт, хорошо.
Насколько знаю всю эту систему через сына, в НХЛ игрока просматривают, и, если есть перспектива, его оставляют. Может быть так, что хоккеист хороший, но чем-то не понравился, тогда ему говорят «до свидания» и отправляют в другой клуб.
Если сегодня дал результат, будешь здесь, а если сегодня не дал, то завтра уже будешь в другом месте. В НХЛ всё очень жёстко. Смотрю сейчас и могу сказать, что у Жени в «Сан-Хосе» очень много перспективных ребят, у которых, по моим понятиям, есть всё: и рост, и вес, и техника, и тактика, и дисциплина. Но пробиться они не могут.
В НХЛ всё проходит через скаутов, и не одного или двух, а через весь клуб. Скаут нашёл тебя — показал, все глянули и отметили положительные и отрицательные качества, потом проголосовали и пригласили на просмотр.
Там нет такого, что приехал и говоришь: «Хочу у вас играть». Всё делается через агентов, которые советуют, а там уже дальше смотрят, нужен ли игрок. Хоккеист может быть хорошим или даже великим, но не подходить под систему клуба. Бывает, в команде все места уже заняты, и тогда что, они будут кого-то выгонять? Или, наоборот, край как нужен хоккеист, его ставят, и он вливается», — цитирует Набокова Sports.kz.
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