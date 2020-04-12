Президент «Рейнджерс» — о новом капитане: вопрос должен решиться сам собой

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон прокомментировал ситуацию с назначением нового капитана команды.



«Это справедливый вопрос, болельщики хотят знать о своём лидере. Кто будет капитаном? Понял по опыту, что нельзя назначать капитана просто ради назначения. Этот вопрос должен решиться сам собой. Пройдя через ряд испытаний, понимаешь и чувствуешь, какие игроки имеют лидерские способности.



Некоторые игроки ведут себя тихо, но на льду они настоящие безумцы. Некоторые ребята ведут себя громко. Некоторые не говорят часто, но, когда делают это, все их слушают. Пытаемся это выяснить.



Порой не хочется давать человеку слишком много обязательств, поскольку не уверен, что он с ними сможет справиться, и тогда это станет чересчур тяжёлой ношей. Это важный вопрос, но мы не можем спешить, пока не поймём, что время настало. Надеюсь, все произойдёт естественным образом», – цитирует Дэвидсона пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» проведут сезон-2019/20 без капитана, но с четырьмя ассистентами