Два самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 14 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 14 апреля.
2011 год. «Атлант» — «Салават Юлаев — 4:0 (четвёртый матч серии)
Шайбы Игоря Мусатова, Яна Марека, Дмитрия Уппера и Ильи Горохова помогли команде Милоша Ржиги продлить финальную серию Кубка Гагарина. Счёт в противостоянии стал 3-1 в пользу подопечных Вячеслава Быкова.
2017 год. СКА — «Металлург» Мг — 3:2 (четвёртый матч серии)
Гости вели в счёте 2:1 на старте третьего периода, но хозяевам удалось одержать важнейшую победу. Сначала Андрей Зубарев восстановил равновесие, а затем Динар Хафизуллин реализовал знаменитое удаление Даниса Зарипова.
- 14 апреля 2020
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- 13 апреля 2020
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