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Два самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 14 апреля

Два самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 14 апреля
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 14 апреля.

2011 год. «Атлант» — «Салават Юлаев — 4:0 (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
14 апреля 2011, четверг. 19:30 МСК
Атлант
Московская область
Окончен
4 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Мусатов (Марек) – 25:27' (5x5)   2:0 Марек (Горохов) – 35:55' (5x5)   3:0 Уппер – 41:46' (5x5)   4:0 Горохов (Мозякин) – 52:04' (4x4)

Шайбы Игоря Мусатова, Яна Марека, Дмитрия Уппера и Ильи Горохова помогли команде Милоша Ржиги продлить финальную серию Кубка Гагарина. Счёт в противостоянии стал 3-1 в пользу подопечных Вячеслава Быкова.

2017 год. СКА — «Металлург» Мг — 3:2 (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
14 апреля 2017, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Антипин (Бирюков, Мозякин) – 00:27' (5x5)   1:1 Хафизуллин (Шипачёв, Гусев) – 22:39' (5x5)   1:2 Осала (Сантала) – 34:14' (5x5)   2:2 Зубарев (Прохоркин, Гусев) – 41:28' (5x5)   3:2 Хафизуллин (Херсли, Гусев) – 52:05' (5x4)

Гости вели в счёте 2:1 на старте третьего периода, но хозяевам удалось одержать важнейшую победу. Сначала Андрей Зубарев восстановил равновесие, а затем Динар Хафизуллин реализовал знаменитое удаление Даниса Зарипова.

Главный арбитр КХЛ: было удаление у Зарипова, со всех камер посмотрели — было
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