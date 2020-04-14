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Панарин: сказал тёте и брату, что пришлю денег, чтобы не ходили на работу и не заразились

Панарин: сказал тёте и брату, что пришлю денег, чт
Панарин: сказал тёте и брату, что пришлю денег, чтобы не ходили на работу и не заразились
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса в России и США.

«Я просто молюсь, чтобы все люди были здоровы. Каждый должен оставаться в безопасности, быть дома, потому что здоровье — самая важная вещь для всех. Я уже заказал домой пластиковый лёд, чтобы иметь возможность тренироваться и быть более подготовленным, когда мы возобновим сезон. В обычное межсезонье у меня три недели отпуска, прежде чем я начинаю заниматься в спортзале и начинаю кататься. Сейчас прошло уже больше месяца, так что это самый долгий простой для меня. Вот почему я заказал пластиковый лёд домой.

Мои родственники в России? Я сразу же связался с ними, как только до меня дошли новости о пандемии. Все здоровы. Я сказал, что им нужно сделать всё, чтобы по максимуму оставаться дома. Сказал тёте и двоюродному брату, что пришлю денег, чтобы у них была возможность не ходить на работу и тем самым не заразиться.

Что касается того, что я пожертвовал медицинские маски для хирургической больницы на Манхэттене, то я слышал в новостях, что работники здравоохранения срочно нуждаются в масках. Подумал, что это будет отличный способ оказать им поддержку. Для меня это не имело особенного значения, это самая маленькая вещь, которую я только мог сделать. Я очень рад, если чем-то смог помочь», — приводит слова Панарина MSN.

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