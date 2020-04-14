Экс-тренер «Магнитки» Виктор Козлов может возглавить «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов может возглавить «Торпедо».

Российский специалист в этом сезоне входил в тренерский штаб уральского клуба. Однако 8 апреля стало известно, что руководство «Магнитки» приняло решение не продлевать контракты со старшим тренером Козловым, помощником главного тренера Иржи Калоусом, тренером вратарей Андреем Болсуновским и тренером по ОФП Мартином Итерски

Главным тренером «Торпедо» является Дэвид Немировски, контракт с которым на следующий сезон остаётся непродлённым. Под руководством Немировски нижегородский клуб вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл ЦСКА (0-4). Месяц назад сам Немировски поделился информацией о возможном подписании нового контракта с клубом.

Немировски: «Торпедо» предложило мне двухлетний контракт, но он пока не подписан