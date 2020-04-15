«Металлург» подтвердил назначение Фредрика Стиллмана в тренерский штаб

Магнитогорский «Металлург» на своём официальном сайте подтвердил назначение Фредрика Стиллмана в тренерский штаб клуба. Ранее об этом сообщил «Чемпионат». Стиллман станет помощником Ильи Воробьёва.
Стиллман начал тренерскую деятельность в 2003 году, войдя в штаб ХВ-71. Проработав два сезона, шведский специалист стал генеральным менеджером родного клуба, пробыв на этой должности с 2005 по 2014 год. В сезоне-2014/2015 Стиллман снова стал одним из тренеров ХВ-71, но уже следующий чемпионат начал в КХЛ, перейдя в тренерский штаб «Адмирала». Во Владивостоке Стиллман трудился три неполных сезона, а в октябре 2017-го возглавил команду после ухода в отставку Александра Андриевского. В конце декабря Стиллман покинул «Адмирал» и доработал сезон в тренерском штабе ХК «Сочи». Сезо -2019/2020 Стиллман провел в швейцарском «Лайонс».
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