Панарин — о благотворительности: кто-то хочет, чтобы я все свои деньги отдал. Не дождутся!

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал критику в свой адрес со стороны части болельщиков.
«Благотворительная помощь больницам Нью-Йорка? Получилось купить маски через агента по нормальной цене. Вот и передали их в больницы. Там сразу несколько ребят оказали такую помощь. Тут я не одинок.
Кто-то в России стал выражать недовольство, что я не помог родному Коркино? Вообще мне не важно мнение таких людей. Конечно, меня такие комментарии продолжают бесить. Но я не хочу на них тратить свое внимание. Таким людям ведь никогда не угодишь. Когда помогаешь Коркино, они скажут: „А почему не Челябинску, где ты начинал играть в хоккей? А почему не Подольску или Чехову? Ты ведь в “Витязе» выступал". Они не понимают, что какие-то деньги нужно и себе оставить. А им нужно, чтобы я вообще всё отдал. Не дождутся!", — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.
- 18 апреля 2020
-
22:27
-
21:58
-
21:35
-
21:05
-
20:45
-
20:40
-
20:13
-
20:10
-
20:00
-
19:43
-
19:25
-
18:56
-
18:39
-
18:18
-
18:07
-
17:45
-
17:30
-
17:24
-
16:52
-
16:43
-
16:10
-
15:24
-
15:07
-
14:42
-
13:57
-
13:35
-
12:57
-
12:43
-
12:00
-
11:48
-
11:32
-
11:01
-
10:51
-
10:10
-
09:56