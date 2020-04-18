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Панарин — о благотворительности: кто-то хочет, чтобы я все свои деньги отдал. Не дождутся!

Панарин — о благотворительности: кто-то хочет, чтобы я все свои деньги отдал. Не дождутся!
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал критику в свой адрес со стороны части болельщиков.

«Благотворительная помощь больницам Нью-Йорка? Получилось купить маски через агента по нормальной цене. Вот и передали их в больницы. Там сразу несколько ребят оказали такую помощь. Тут я не одинок.

Кто-то в России стал выражать недовольство, что я не помог родному Коркино? Вообще мне не важно мнение таких людей. Конечно, меня такие комментарии продолжают бесить. Но я не хочу на них тратить свое внимание. Таким людям ведь никогда не угодишь. Когда помогаешь Коркино, они скажут: „А почему не Челябинску, где ты начинал играть в хоккей? А почему не Подольску или Чехову? Ты ведь в “Витязе» выступал". Они не понимают, что какие-то деньги нужно и себе оставить. А им нужно, чтобы я вообще всё отдал. Не дождутся!", — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

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