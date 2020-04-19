Е. Свечников: я достаточно хорош для того, чтобы играть в НХЛ. Пора, я ведь не молодею
Российский нападающий системы «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников поделился мнением о шансах заиграть в Национальной хоккейной лиге.
«Считаю, я достаточно хорош, чтобы играть в НХЛ. Не думаю о том, где именно. Собираюсь приехать в тренировочный лагерь, выложиться по максимуму и идти вперёд. Пора. Я ведь не молодею. В этом сезоне я не смог добиться успеха в АХЛ. Было неприятно. Много матчей провёл хорошо, но когда не было очков, уверенность в себе пропадала. Это расстраивало.
Конечно, есть мечта заиграть в «Детройте». Я задрафтован клубом, у меня много друзей в системе. Сейчас это мой дом. Думаю, могу пробиться в основу. Но это будет зависеть только от меня», – цитирует Свечникова Detroit News.
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У некоторых из них контракты будут действовать и на следующий год, но перспектив в НХЛ у этих игроков практически нет.
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