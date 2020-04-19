Аркалов — об одной шайбе в сезоне: никто от меня и не ждёт 50 очков за чемпионат

Нападающий «Спартака» Илья Аркалов, забросивший в минувшем сезоне одну шайбу в 34 матчах КХЛ, прокомментировал заключение нового контракта с московским клубом.

«Обычный сезон в моём исполнении, такой же, как и все предыдущие. Проявить себя лучше немного помешала травма. Начал хорошо, и многое получалось, а потом случилась нелепая травма, выбыл на месяц. Травма помешала провести полноценный сезон на одном хорошем уровне.

Знаете, работа игрока третьего-четвёртого звена такая: играть активно, без прокатов и не давать противнику создавать что-либо у своих ворот, помогать команде при игре в меньшинстве. Не могу сказать, что от меня кто-то ждёт 50 очков за сезон. Мне надо делать свою работу и помогать команде выигрывать каждый матч.

Каждому хоккеисту хочется набирать много очков и забивать голы, но важнее, чтобы команда выигрывала. Если команда выигрывает, личные очки уже на втором месте», — цитирует Аркалова пресс-служба московского клуба.