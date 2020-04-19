Марков: задолго до конца сезона знал, что это мой последний год в спорте

Бывший защитник сборной России Андрей Марков прокомментировал решение завершить карьеру игрока.
«Задолго до конца сезона знал, что это будет мой последний год в спорте. И старался выложиться на полную. Когда сезон закончился, поговорил со своим российским агентом Сергеем Исаковым. Он спросил, буду ли продолжать. Я ответил — нет. Эта новость вышла практически от него. Ну а я могу только подтвердить.
Стараюсь сохранить форму для себя. Дома — штанги, гантели, все дела. Да и привык к пробежкам. Люблю позаниматься, и для здоровья это полезно. Планы? Сначала нужно переждать пандемию. Надо позаботиться о родных, о семье. О себе. Когда все это закончится, будем думать, что делать дальше.
Скажем так, в карьере не стал бы ничего менять. Чего не хватило, так это Кубка Стэнли. Хотя были возможности за него побороться. «Монреаль» часто был сильным в плей-офф. Я трижды участвовал в Олимпиадах, и медали этого турнира мне тоже не хватило. А вот в России всё сложилось удачно. И в суперлиге побеждал с «Динамо», и с «Ак Барсом» успел выиграть Кубок Гагарина.
Не сыграл тысячу матчей за «Монреаль»? Обидно, да. С другой стороны, я уже отошел от этого. Понимаю, если бы ни травмы, я бы давно сыграл и 1000, и больше матчей. Нет-нет, я не хотел бы ничего менять в карьере. Если 990, значит, 990», – цитирует Маркова пресс-служба НХЛ.
- 19 апреля 2020
-
15:35
-
15:10
-
15:00
-
14:41
-
14:26
-
14:11
-
13:47
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:19
-
12:00
-
11:34
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:02
-
09:33
-
09:15
-
09:00
-
03:41
-
01:20
-
00:43
- 18 апреля 2020
-
23:58
-
23:34
-
23:00
-
22:44
-
22:27
-
21:58
-
21:35
-
21:05
-
20:45
-
20:40
-
20:13