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Марков: задолго до конца сезона знал, что это мой последний год в спорте

Марков: задолго до конца сезона знал, что это мой последний год в спорте
Хоккей / КХЛ 0

Бывший защитник сборной России Андрей Марков прокомментировал решение завершить карьеру игрока.

«Задолго до конца сезона знал, что это будет мой последний год в спорте. И старался выложиться на полную. Когда сезон закончился, поговорил со своим российским агентом Сергеем Исаковым. Он спросил, буду ли продолжать. Я ответил — нет. Эта новость вышла практически от него. Ну а я могу только подтвердить.

Стараюсь сохранить форму для себя. Дома — штанги, гантели, все дела. Да и привык к пробежкам. Люблю позаниматься, и для здоровья это полезно. Планы? Сначала нужно переждать пандемию. Надо позаботиться о родных, о семье. О себе. Когда все это закончится, будем думать, что делать дальше.

Скажем так, в карьере не стал бы ничего менять. Чего не хватило, так это Кубка Стэнли. Хотя были возможности за него побороться. «Монреаль» часто был сильным в плей-офф. Я трижды участвовал в Олимпиадах, и медали этого турнира мне тоже не хватило. А вот в России всё сложилось удачно. И в суперлиге побеждал с «Динамо», и с «Ак Барсом» успел выиграть Кубок Гагарина.

Не сыграл тысячу матчей за «Монреаль»? Обидно, да. С другой стороны, я уже отошел от этого. Понимаю, если бы ни травмы, я бы давно сыграл и 1000, и больше матчей. Нет-нет, я не хотел бы ничего менять в карьере. Если 990, значит, 990», – цитирует Маркова пресс-служба НХЛ.

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