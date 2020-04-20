Московское «Динамо» заключило двухлетний контракт с нападающим Тарасовым

Московское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Даниилом Тарасовым, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Соглашение рассчитано на два сезона и носит односторонний характер.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 17 шайб и сделав 15 результативных передач. В трёх матчах плей-офф Даниил отметился двумя голевыми передачами. Лучшим матчем в сезоне для Даниила стала гостевая встреча с «Амуром», где он оформил первый покер в истории московского «Динамо» в КХЛ.

Следующий сезон станет для российского нападающего шестым в родном клубе. За 245 матчей в КХЛ Даниил набрал 99 очков (58+41) при показателе полезности «+11».