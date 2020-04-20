Источник: бюджет «Барыса» будет сокращён, клуб может отказаться от команды МХЛ

В будущем сезоне бюджет «Барыса» с высокой вероятностью будет сокращён. Также столичный клуб может отказаться от финансирования двух команд из своей системы — молодёжных «Снежных Барсов» и женской «Томирис». Об этом Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.
На данный момент во всех подразделениях ППСК «Астана» рассматриваются финансовые изменения в связи с сокращением общего годового бюджета на 2020 год. Данная мера предстоит и в отношении «Барыса». Но, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в клубе остаётся приоритетом сохранить команду КХЛ на должном уровне.
При этом обсуждается вопрос о будущем «Снежных Барсов» и женской «Томирис». Возможно, они не примут участия в Молодёжной хоккейной лиге и женском чемпионате Казахстана соответственно. Ранее о сокращении зарплат на 30 процентов объявила велокоманда «Астана». Такая же мера обсуждается с футбольным клубом «Астана».
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