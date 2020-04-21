«Йокерит» продлил контракты с Норманом, Йоэнсуу и ещё тремя хоккеистами

Финский «Йокерит» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с пятью хоккеистами.
Новые соглашения на два года подписали форварды Ессе Йоэнсуу, Йон Норман и Алекси Халме, а также защитник Давид Скленичка. Ещё один игрок обороны Томми Кивистё продлил контракт на один сезон.
В минувшем сезоне 29-летний Норман забросил пять шайб и сделал 19 результативных передач в 57 матчах при показателе полезности "-1".
32-летний Йоэнсуу в общей сложности принял участие в 66 матчах сезона, в которых забил 16 шайб и ещё 17 раз ассистировал партнёрам, заработав полезность "+8".
23-летний Скленичка присоединился к «Йокериту» в ходе регулярного чемпионата. В дебютном сезоне в КХЛ Давид сыграл 31 матч, в котором набрал 7 (3+4) очков при полезности "+14".
28-летний Кивистё не забросил ни одной шайбы в 63 матчах чемпионата, отметившись только четырьмя результативными передачами при нейтральном показателе полезности.
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