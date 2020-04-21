Василий Демченко: я знаю, кто такой Прайс. Но мне нужно думать о своей игре
Голкипер Василий Демченко прокомментировал подписание нового контракта с «Монреаль Канадиенс».
«Я давно думал о том, чтобы уехать в Северную Америку. Раньше были тоже варианты. Почему именно этот клуб? Когда я уже выступал в Магнитогорске, ко мне приезжали представители „Монреаля“. Вообще, у нас шёл разговор на протяжении всего сезона. Мы общались, я узнал все расклады. И вот тогда после беседы у меня и родилось это решение.
Посмотрим, что будет. Возможно, я начну с АХЛ. Надо пробиваться и думать не о Прайсе, а о своей игре. Я не очень часто, но иногда смотрел, как выступает „Монреаль“. Конечно, знаю, кто такой Кэри Прайс. И в этом канадском городе я бывал неоднократно», — цитирует Демченко официальный сайт НХЛ.
Агент Демченко: Василий дал слово, что попробует себя в НХЛ. Он понимает все трудности
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