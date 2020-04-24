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Игроки «Локомотива» объединились по видеосвязи, чтобы провести тренировочный сбор

Игроки «Локомотива» объединились по видеосвязи, чтобы провести тренировочный сбор
Хоккей / КХЛ 0

Несмотря на разобщенность из-за коронавируса, игроки «Локомотива» объединились при помощи средств видеосвязи, чтобы провести дистанционный тренировочный сбор, сообщается в официальном «твиттере» ярославского клуба.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Локомотива».

В минувшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда Майкла Пелино уступила «Йокериту» (2-4), после чего сезон КХЛ был завершён из-за пандемии коронавируса.

Главным претендентом на должность главного тренера «Локомотива» является Андрей Скабелка, ранее покинувший «Барыс». Ожидается, что специалист официально возглавит команду в начале мая.

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