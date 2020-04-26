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Фазель: России досталась не самая плохая группа на ОИ-2022

Фазель: России досталась не самая плохая группа на ОИ-2022
Хоккей / Олимпиада 2018 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил сомнение, что намеченный на август квалификационный турнир для отбора на ОИ-2022 состоится вовремя и оценил группу, в которую попала сборная России в основной сетке турнира.

«Надеюсь, что мы сможем провести финальный квалификационный олимпийский турнир в августе, хотя в целом ситуация с вирусом плохая. Сейчас нельзя с уверенность сказать, что мы его проведём в августе.

Группа сборной России на ОИ-2022? Если говорить с позиции того, хорошо ли для сборной России, что в группе не будет ни финнов, ни шведов, ни североамериканских команд, считаю, что российской команде достался не самый плохой вариант. Если Россия выиграет группу, будет чувствовать себя уверенно», — приводит слова функционера РИА «Новости».

Сборная России по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022
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