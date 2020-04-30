«Ак Барс» подтвердил продление контракта с нападающим Фисенко

Казанский «Ак Барс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Михаилом Фисенко. Соглашение продлено на два сезона. Ранее об этом сообщалось в «инстаграме» агентства Шуми Бабаева.

В «Ак Барс» Фисенко перешёл в 2019 году. 29-летний Фисенко в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 принял участие в 40 матчах, записав на свой счёт 13 (7+6) баллов при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. Форвард проводил на льду около 14 минут за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина игрок набрал 2 (0+2) балла.

Ранее сообщалось, что российский нападающий может вернуться в «Авангард», но переход сорвался, и Фисенко принял решение остаться в Казани.