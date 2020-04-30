«Ак Барс» подтвердил продление контракта с нападающим Фисенко
Казанский «Ак Барс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Михаилом Фисенко. Соглашение продлено на два сезона. Ранее об этом сообщалось в «инстаграме» агентства Шуми Бабаева.
В «Ак Барс» Фисенко перешёл в 2019 году. 29-летний Фисенко в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 принял участие в 40 матчах, записав на свой счёт 13 (7+6) баллов при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. Форвард проводил на льду около 14 минут за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина игрок набрал 2 (0+2) балла.
Ранее сообщалось, что российский нападающий может вернуться в «Авангард», но переход сорвался, и Фисенко принял решение остаться в Казани.
Фисенко: если бы я был условным Фисенко, то был бы рад 45 млн, но мне такого не предлагали
Читайте также
- 30 апреля 2020
-
09:55
-
09:30
-
09:09
-
09:00
-
08:43
-
08:40
-
08:00
-
07:45
-
07:10
-
06:39
-
02:18
-
01:56
-
00:50
-
00:25
- 29 апреля 2020
-
23:46
-
23:27
-
22:59
-
22:18
-
22:07
-
21:52
-
21:45
-
21:35
-
21:30
-
21:11
-
20:58
-
20:44
-
20:33
-
19:59
-
19:36
-
19:13
-
18:47
-
18:18
-
18:00
-
17:50
-
17:34
Партнерский контент