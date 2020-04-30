Муранов: Ерёменко — просто легенда, с ним всегда интересно разговаривать

Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов рассказал о взаимоотношениях в коллективе.
«Обращаюсь ко всем партнёрам на ты, но и об уважении не забываю, ведь в «Динамо» много очень опытных и известных хоккеистов. Вадим Шипачёв – олимпийский чемпион, Максим Афиногенов – чемпион мира! Они очень открытые в общении ребята: готовы всегда помочь, учусь у них чему-нибудь на каждой тренировке.
Впрочем, чуть больше общаюсь с дядей Сашей – Александром Ерёменко. Он просто легенда! Очень интересный человек, с ним всегда интересно разговаривать. У нас есть одна общая тема: дело в том, что его сын играет в одной команде с моим братом в СДЮШОР «Динамо». Забавно, их обоих зовут Максим. Так что часто обсуждаем матчи, иногда встречаемся на трибунах. Чтобы никому не мешать, садимся с краю, где нас никто не видит. Хотя, конечно, всё равно довольно часто узнают: например, после МЧМ-2019 меня чаще стали узнавать.
Интересно, что в этом сезоне я сыграл с некоторыми партнёрами младшего брата. Брат выступает в команде 2004 года, но иногда его подключали к ребятам постарше. А в команде МХЛ в этом сезоне как раз играла целая группа ребят 2003 года, так что мы были знакомы. Возможно, скоро в МХЛ появится ещё один Муранов, только Максим. Здорово будет, если тренеры в ближайшем сезоне дадут ему шанс сыграть в молодёжной команде, буду поддерживать его», — цитирует Муранова пресс-служба МХЛ.
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