Источник: нападающий Малыхин подпишет однолетний контракт с «Витязем»

Российский нападающий Фёдор Малыхин подпишет однолетний контракт с «Витязем» и будет выступать в Подольске, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Минувший сезон 29-летний нападающий начинал в составе «Трактора». В челябинском клубе Фёдор принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-5» и 14 минутах штрафного времени.



В дедлайн Малыхин перешёл в «Спартак», где в общей сложности провёл 17 матчей, забросив четыре шайбы и сделав две результативные передачи. До переезда в Челябинск Малыхин защищал цвета «Ак Барса» и «Автомобилиста».

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