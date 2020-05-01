Сергей Лапин подписал двусторонний контракт с ЦСКА на один сезон

Как стало известно «Чемпионату», российский нападающий Сергей Лапин подписал новый контракт с ЦСКА. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий провёл весь чемпионат в Высшей хоккейной лиге. В 48 матчах регулярки Лапин забросил 17 шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности "+13" и 44 минутах штрафного времени. В восьми матчах плей-офф Лапин набрал 4 (2+2) очка при полезности "+4".

За карьеру в КХЛ в активе Сергея 42 матча в составе «Северстали», где Сергей забросил три шайбы и сделал четыре голевые передачи.

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