«Авангард» выменял из «Торпедо» защитника Максима Минеева. Он воспитанник омского хоккея

Хоккейный клуб «Авангард» выменял защитника Максима Минеева из «Торпедо» на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте омского клуба. Контракт рассчитан на один сезон.

22-летний воспитанник омского хоккея выступал в КХЛ за «Авангард», «Северсталь», московское «Динамо» и «Торпедо», всего сыграл 82 матча и набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «+6».

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.

Квалификационные предложения от омского клуба получили: вратари Георгий Дубровский и Денис Костин, защитник Александр Фигурин, а также нападающие Данила Ганин, Кирилл Казаков, Антон Ковалёв, Максим Мизюрин и Алексей Прокопенко.