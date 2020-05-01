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«Авангард» выменял из «Торпедо» защитника Максима Минеева. Он воспитанник омского хоккея

«Авангард» выменял из «Торпедо» защитника Максима Минеева. Он воспитанник омского хоккея
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» выменял защитника Максима Минеева из «Торпедо» на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте омского клуба. Контракт рассчитан на один сезон.

22-летний воспитанник омского хоккея выступал в КХЛ за «Авангард», «Северсталь», московское «Динамо» и «Торпедо», всего сыграл 82 матча и набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «+6».

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.

Квалификационные предложения от омского клуба получили: вратари Георгий Дубровский и Денис Костин, защитник Александр Фигурин, а также нападающие Данила Ганин, Кирилл Казаков, Антон Ковалёв, Максим Мизюрин и Алексей Прокопенко.

Защитник Минеев подписал контракт с «Торпедо»
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