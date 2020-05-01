Источник: «Авангард» заинтересован в форварде ЦСКА Толчинском, который является ОСА

«Авангард» заинтересован в нападающем ЦСКА Сергее Толчинском. Омский клуб планирует сделать 25-летнему нападающему предложение, сообщает Sport24.

Форвард, ставший ограниченно свободным агентом, зарабатывал по прошлому контракту с ЦСКА в районе 25 млн рублей в год. Москвичи хотят сохранить Толчинского и могут повторить предложение «Авангарда», но им может помешать потолок зарплат.

Статистика Сергея Толчинского в ЦСКА

Сегодня, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт специальный лайв-репортаж.

Квалификационные предложения от омского клуба получили: вратари Георгий Дубровский и Денис Костин, защитник Александр Фигурин, а также нападающие Данила Ганин, Кирилл Казаков, Антон Ковалёв, Максим Мизюрин и Алексей Прокопенко.